Olsen recuerda que por esos años muchas personas entendían que su trabajo "era de hombres". "Me lo decían pero yo me reía, nunca me lo tomé en serio. No me lo decían mal, simplemente les resultaba extraño, nunca me sentí ofendida. Lo lindo de la vida es hacer lo que te gusta: si no hay pasión, no lo hacés bien. Si vos tratás con gente más o menos pensante no criticás a alguien que está trabajando y avanzando", afirmó.