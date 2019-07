En una determinación preliminar, el Departamento de Comercio de Estados Unidos reconoció hoy que el nuevo esquema de retenciones, el cual prevé una convergencia entre los derechos aplicables a la soja y al biodiesel, "no está diseñado para beneficiar o incentivar la producción doméstica de biodiesel". También se reconoce que "ya no hay más una contribución financiera de los productores de soja a los productores de biodiesel y que por ende, no corresponde la aplicación de derechos anti-subsidios".