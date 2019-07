En sus expresiones, el titular de Agroindustria también apuntó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien en las últimas horas había dicho que durante su gestión no se llegó a un acuerdo "porque lo que ofrecía la Unión Europea no satisfacía la necesidad del Mercosur", y agregó que en relación a la carne vacuna "nos ofrecían muy poco y nos daban un cupo de 100 mil toneladas, y ahora el gobierno aceptó una cuota de 99.000 toneladas, menos de lo que nosotros no quisimos firmar".