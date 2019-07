Según relató, la joven estaba muy ansiosa cuando entró al galpón de esquila. Los nervios, como el calor de la mañana europea, iban en aumento, hasta que subió al escenario. "Ahí entré en una burbuja, no sabía que pasaba a mi alrededor: estábamos solamente la oveja y yo. No tenía idea si iba última o si las otras competidoras me sacaban ventaja. Me concentré en las posiciones y en tratar de que no se me escape la oveja porque eran corderos muy pateadores", explicó a Infobae.