Con respecto a la reciente firma del tratado Mercosur-Unión Europea, Sarquís reconoció la importancia del acuerdo y aclaró que se debe trabajar mucho en la "letra chica". "He visto que algunos políticos ven aquí un problema y acá no hay problema. El jueves de la semana pasada no teníamos estos mercados: nosotros como Gobierno pudimos ponerle el moño al paquete, pero hay que felicitar a todos los que estuvieron trabajando en esto. Cuando me enteré del acuerdo Mercosur-UE lo primero que pensé es: podemos venderle pasta a Italia", ejemplificó.