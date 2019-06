El dirigente agropecuario además destacó que en Brasil, "las organizaciones tienen una metodología para influir en la política que la Argentina aún no ha logrado equiparar. Acá no es fácil tratar con los espacios políticos. Queda en poder de los que cierran las listas aceptar o no a algún candidato a legislador. La gente del campo tiene vocación de ingresar en política pero muchas veces no encuentra su espacio. Desde las entidades deberemos insistir con mayor persistencia y profesionalismo para sumar representantes".