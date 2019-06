Según contó a Infobae, se terminará tarde la actividad en la feria y hoy viajará a Luján donde comenzó un curso de repostería y decoración de tortas. "Emprender es una prueba constante, es arriesgarse y cuando las cosas salen mal no hay que bajar los brazos. Hay que buscarle la vuelta hasta que salga. Siempre estoy haciendo mil cosas, no me quedo quieta un minuto y cuando me meto en algo, doy con todo", contó. Una emprendedora que no para.