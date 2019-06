Por otro lado, Buryaile destacó la gestión que lleva adelante Luis Miguel Etchevehere "en la búsqueda de nuevos mercados internacionales", y agregó: "Es una tarea que la hace muy bien con la apertura de China y otros mercados, pero soy un convencido que no es suficiente con la apertura de mercados, ya que hay producciones en las distintas regiones que son de mercado interno y que pasan por problemas importantes. Por ejemplo, si se hace soja en Chaco, Salta o Santiago del Estero, estás en problemas. También uva en Mendoza o San Juan o peras y manzanas en Río Negro. Durante mi gestión, me dieron recursos para constituir un fideicomiso para manejar el sistema crediticio de cooperativas. Sin embargo, me dieron el presupuesto pero no los fondos. En este tema, sobre el sistema de producciones intensivas, no se ha trabajado ni se está trabajando".