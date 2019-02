El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, en diálogo con Infobae sostuvo: "No hay dudas que el productor agropecuario tiene repugnancia por el kirchnerismo. No van a volver atrás. Yo mismo lo puedo decir, ya que estoy convencido que voy a votar nuevamente a Mauricio Macri, porque no hay una alternativa razonable y lógica. Quizás la vaca permanezca al lado del poste aunque no esté atada, pero cuidado porque en cualquier momento puede salir caminando".