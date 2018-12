En sintonía, Sarthes expresó: "El panorama para la soja no es muy positivo, porque si bien falta definirse la producción del Hemisferio Sur, los precios que hay a cosecha no son muy tentadores, 230 dólares la tonelada no es un número que guste, obviamente al productor le gusta la soja de 250 dólares para arriba". ¿Hay posibilidades de que eso ocurra? Si hay una complicación climática posiblemente sí, pero si no, las perspectivas de producción en el mundo y los stocks finales suben con lo cual todos los indicadores tiran más para la baja.