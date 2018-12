Operaciones chicas



Según comentó el presidente de la cámara, se gestionaron negocios pequeños y locales de entre US$ 1 millón y US$ 2 millones, y operaciones grandes por encima de US$ 10 millones que se cuentan con los dedos de la mano. En este sentido, definió el 2018 como un año atípico, y aclaró: "No hay un mercado, sino operaciones aisladas que se van ejecutando". La compra y venta de campos está resentida como muchas otras actividades.