En tanto, Pablo Vernengo, Director Ejecutivo de Economías Regionales de CAME, advirtió: "En relación a las producciones regionales que son electrodependientes, como la olivicultura y el arroz, se han encontrado con tarifas de electricidad extremadamente caras y nos saca fuera de mercado y rentabilidad, por lo tanto, he visto que muchas explotaciones han sido abandonadas por no poderlas regar, se han secado y hay otras trabajando a pérdida hasta donde el sistema permita".