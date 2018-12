En diálogo con Infobae, el Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, "desestimó" que en el seno del gobierno nacional se estén analizando dichas medidas: "No me consta que el gobierno evalúe bajar las retenciones", expresó Etchevehere, y agregó: "No conozco la fuente que brindó la información que se publicó en las últimas horas. A partir de que apareció el artículo chequeamos internamente y nadie hizo ese tipo de declaraciones".