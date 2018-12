"Los problemas del Gobierno principalmente son de la macroeconomía. El tipo de cambio deberá seguir el ritmo de la inflación, pero hay que bajar las tasas de interés y la presión impositiva. Con estos niveles, es muy difícil seguir invirtiendo y llevar adelante las explotaciones agropecuarias. Hoy hay una restricción importante en el consumo y la gente no tiene margen para comprar. Allí, el sector agropecuario no se salva solo, por lo que debemos encontrar un marco de estabilidad. Ya que una solución transitoria no es lo que necesitamos", agregó.