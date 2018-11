Al ponerle números a la producción bonaerense, indicó: "Los valores los vamos a tener con el Censo Nacional Agropecuario, pero hace tres años en la provincia de Buenos Aires no había un campo que no tuviera cerdos", y continuó: "Ahora, recorro los municipios de la provincia y me he sorprendido, porque en un municipio el 80% de los productores dejaron la actividad".