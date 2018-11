Tonelli, resaltó a Infobae que otro de los temas presentes durante gran parte de la reunión fue la necesidad de no relajarse y redoblar los esfuerzos en lo que respecta a los controles de la informalidad, no solo en cuestiones impositivas, sino también laborales, y sanitarias. Al respecto, destacó: "Se acordó hacer reuniones mensuales de un equipo interdisciplinario para ir haciendo un seguimiento mucho más fino de temas puntuales, ver si avanzamos o no y que nuevas acciones hay que realizar".