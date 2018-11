En dialogo con Infobae, Facundo Soria, coordinador del Área de Producción Orgánica de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria aclaró: "No son sólo alimentos, dado que su alcance se extiende también a textiles, aceites esenciales, etc.. No son commodities, son especialidades y como tales, no están dirigidos a mercados masivos sino que se trata de un nicho de mercado, tanto externo como interno en expansión".