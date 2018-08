En este sentido, los productores distinguen tajantemente entre informarse por Internet y comprar, ya que suelen utilizar los sitios para decidir qué adquirir, pero la compra no la realizan en forma on line sino que prefieren ir al lugar físico, entre los motivos que fueron mencionados surge la desconfianza con el sitio web o con un vendedor que "no conocen físicamente", el miedo al robo de datos, no querer introducir números de tarjeta de crédito o, por último pero no menos importante, la imposibilidad de conseguir una buena financiación.