Desde el lado del oficialismo, Daniel Pelegrina transita este proceso con un amplio respaldo de los ex presidentes de la entidad que conforman el Comité de Unidad y Acción. Uno de los ex titulares de la rural que participa del mismo, es Luciano Miguens quien en declaraciones a este medio aseguró: "Los ex Presidentes vemos en Daniel Pelegrina y Carlos Vila Moret dos dirigentes muy bien formados y con mucha experiencia, herederos de una línea de conducta y de una tradición gremial que supimos ejercer en su momento, colaborando en forma muy cercana con ellos. Los conocemos bien y sabemos de su capacidad, de su ética de trabajo, de su vocación de servicio y de su compromiso por la entidad. Estamos convencidos de que son los dirigentes que la Rural necesita en este momento, que van a continuar el trabajo que iniciamos y van a llevar a la entidad a un lugar de mucha trascendencia".