Iannizzotto también se refirió a la fuerte apreciación del dólar frente a la moneda nacional que ya superó los $ 32 por billete estadounidense. "La sola recomposición del tipo de cambio no genera por sí sola competitividad" dijo el dirigente quien explicó que "hay economías regionales que se ven beneficiadas con la devaluación, pero otras han sido tan postergadas en el tiempo que no están preparadas para aprovecharlo. Las economías regionales no producen commodities, por lo tanto, la implementación del negocio lleva más tiempo. Siendo nuestra economía tan volátil, donde las reglas de juego cambian todo el tiempo, sobre todo los costos que suben constantemente producto de la inflación, nunca sabemos cuánta previsibilidad van a tener esas ventajas competitivas", detalló.