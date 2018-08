A ser consultado, por el escaso involucramiento que arrojó la consulta, Tedesco, opinó: "Desde mi punto de vista hubo bastante participación, pero sé que esperaban mayor participación, y creo que se debe a la falta de costumbre de la gente de participar de consultas públicas". No obstante, destacó: "Celebro la instancia de participación, porque me parece un ejercicio de la democracia la posibilidad de que puedan identificarse y a partir de eso dar una opinión respetuosa con base técnica y científica. Me parece de suma importancia lo que está haciendo el Ejecutivo y los cuatros ministerios en relación a la aplicación de fitosanitarios".