El tambo familiar del "Chino"

En Sunchales (Santa Fe), en plena cuenca lechera, se encuentra ubicado el tambo del artista cómico. Allí, junto a su familia, tienen entre 250 y 300 animales y dependiendo del famoso clima, la producción de leche oscila entre 2.500 y 4.000 litros diarios. "Al principio lo atendía mi papá y al fallecer, la parte administrativa quedó en manos de mi hermano", señaló a Infobae, y agregó: "El tambo es una actividad muy complicada. Hay mucha gente involucrada, por eso, aquellos que lo dejan, normalmente no vuelven más. Es un trabajo muy cansador de 365 días, no hay factor climático a partir del cual, uno pueda elegir descansar o no trabajar un día. Si bien existen herramientas técnicas que han mejorado algunos aspectos, contra el clima no se puede especular".