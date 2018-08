Ante el anuncio de reducir el monto de reintegros por exportación, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), alzó la voz y señaló que tal medida genera incertidumbre en las economías regionales y en la vitivinicultura en particular. Al respecto, manifestó que "la decisión no trae previsibilidad ni tranquilidad y de alguna manera cambia las reglas del juego". Según ACOVI, la desaparición de los reintegros implicaría para el sector vitivinícola pérdidas por USD 55 millones, y subrayaron que "dicha cifra no pareciera arreglar ni corregir el abultado rojo de las cuentas públicas pero que es un monto sumamente importante para el sector".