Además, Benedetti convocó a los legisladores para tratar dos iniciativas de la oposición, una impulsada por el Frente para la Victoria, y otra por el massismo, para declarar la emergencia económica y productiva del sector porcino nacional, además de impulsar líneas especiales de crédito, restricciones a la importación y controles de trazabilidad. Al ser consultado sobre dicho tratamiento, Benedetti analizó: "Es un momento muy particular para todo el país y vamos a considerar los proyectos con toda atención, pero me parece que hay algunas cuestiones que sobrevuelan a todas las actividades, y no solo al sector porcino".