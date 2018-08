"Sería una gran desilusión para la gente que esto pase y luego no suceda nada, que termine ahí. Creo que todos tenemos posibilidad, si nosotros pudimos arrancar con nuestra empresa en un garage y llegar hoy a contratar 450 personas y facturar USD 130 millones. Hay que tener reglas claras y con igualdad. No me molesta competir. La esencia del desarrollo es la competencia pero no me gusta cuando unos juegan con cancha, referí o tiempos distintos. Eso no me gusta y me molesta mucho. Es la Argentina que no queremos", comentó Ricardo Yapur, integrante de IDEA y titular de la empresa Rizobacter en diálogo con Infobae.