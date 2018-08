Fantín insistió en que todos los costos de mantenimiento del transporte aumentan mensualmente y reclamó: "Lamentablemente no lo podemos trasladar a precio, no tenemos ningún poder de negociación con la gente que nos da la carga. Necesitamos que nos paguen un poco más". Además, subrayó: "Nosotros financiamos los viajes porque no nos pagan de contado, nos dan la carga y nos pagan a 30/60 días. Nos estamos fundiendo, nuestro reclamo es real y justo".