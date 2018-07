Este miércoles, en la rural, trascendió que la dirigencia del campo estaría analizando solicitar una reunión con la cúpula del radicalismo. Un representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), en diálogo con Infobae, comentó que hasta el momento no hay una decisión tomada al respecto. Recordemos que desde dicha entidad, durante el acto por el 10° aniversario de la derogación de la 125, su ex presidente Mario Llambías expresó que lo aportado por el campo en materia de retenciones en los últimos 12 años, "la redistribución no sirvió, porque existe un 30% de pobreza", mientras que Dardo Chiesa, actual presidente de CRA, sostuvo, "sabemos que hay internas dentro del gobierno por las retenciones, pero me parece se debería respetar la palabra, porque si nosotros sembramos con una moneda queremos las mismas reglas al cosechar. No digo que es tiempo de volver a las rutas, pero sí de estar presente".