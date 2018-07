Pissinis brindó detalles sobre los canales que se están planificando y aseguró que "son entre cinco y seis veces más grandes que la capacidad de drenaje que puede ofrecer Bragado. Nadie sabe si el partido puede recibir o no el agua; viene descontrolada como ya nos pasó en el 2001 cuando estuvimos inundados a sólo 2 km del casco urbano. En ese entonces el agua afectó a los frigoríficos de la zona", manifestó. El titular de la rural de Bragado afirmó que "lo único que pretendemos es que el partido no sea perjudicado por estas obras. Hemos preguntado por qué no se estudia una alternativa, y nunca fuimos escuchados".