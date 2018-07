En tanto, Alfredo de Angeli, presidente de la comisión de Agricultura del Senado de la Nación, en diálogo con la prensa, analizó: "Hay que valorar que se puso en debate un tema que hace muchos años que no se trataba, esto es un plenario de ministros y sin duda, va haber un plenario de comisiones en el Senado y Diputados". De Angeli, prefirió no cuantificar el tiempo que puede llevar el debate sobre la ley de presupuestos mínimos y argumentó: "Hay que llegar a un acuerdo con las provincias, no depende del Gobierno Nacional, por eso es importante la participación".