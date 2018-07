"Relámpago" responde a las siglas en inglés de "Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations (Teledetección de Procesos de Electrificación, Rayos y Mesoescala / Microescala con Observaciones de Adaptación de Terreno)". Desde la Universidad de Illinois lo describieron como "un proyecto para estudiar la iniciación, la predicción y los impactos sociales de los sistemas convectivos en el sudeste de América del Sur". El proyecto busca "estudiar una región que tiene algunas de las tormentas eléctricas más intensas del mundo, tanto en términos de su estructura vertical, tamaño horizontal, producción de rayos y granizo, y riesgos de inundación", según explicaron los autores.