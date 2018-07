Sereno también observó que en Misiones "no todas las producciones usan agroquímicos, y no todas las que los usan, necesitan hacerlo. Por ejemplo, en la producción tabacalera, los minifundistas no utilizan el glifosato durante la época de siembra y cosecha; algunos lo hacen pero en la etapa previa, como herramienta para limpiar el terreno", afirmó.