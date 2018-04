Pero el IVA no es el único impuesto. El informe de la rural advierte sobre provincias y municipios que han incorporado algunos impuestos y tasas "ad valorem", las que aumentan a medida que se incrementan los importes de las tarifas. Por otro lado, existen cooperativas eléctricas que adicionan diversos servicios que ofrecen a los usuarios que no están relacionados con el servicio de electricidad, como por ejemplo servicio de sepelio, retención para bomberos, etc.