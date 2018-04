En diálogo con Infobae, el analista señaló que los agricultores "esperan que la variación del tipo de cambio no supere el índice de inflación, porque eso terminaría generando aumento de los costos en dólares. Me refiero puntualmente a todos aquellas cargas que están pesificadas, como las labores (mano de obra) o el transporte. Si los ajustes de estas variables se mantienen debajo del ritmo inflacionario, el impacto en dólares no sería tan alto", explicó.