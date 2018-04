Esta situación refleja que "la mayoría de los productores de Mendoza producen por debajo de los costos de producción y es por eso que le pedimos a las autoridades nacionales y provinciales que las producciones regionales necesitan un shock de medidas, con reducción de costos e impuestos", manifestó Leiva, quien agregó que en las mesas de competitividad "no se pueden resolver en dos horas los problemas, donde los productores primarios estamos muy lejos en dicha mesa de la que participan todos y es por eso que me he retirado mal de esos encuentros".