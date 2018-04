Para ser más gráfico, y aclarar el panorama, sobre todo para el ciudadano de a pie, Ordoñez, enfatizó: "No se me ocurre como es la fisonomía de un productor agropecuario que vive en el campo, no me imagino a nadie queriendo contaminar su propio recurso, envenenar a sus vecinos y gastar más plata para hacerlo. Lo que veo es esfuerzo para reducir la huella de carbono, el impacto ambiental y encima reducir el costo".