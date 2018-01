A partir de marzo, tal como indica la Disposición 12-E/2017, aquellas plantas que no cuenten con los dispositivos o no hayan realizado tratativas correspondientes para su instalación, no podrán seguir funcionando.

"La puesta en marcha de esta medida, es producto de la interacción público-privada, a partir de las cinco reuniones que ya hemos mantenido con el Presidente de la Nación, con la Mesa de Ganados y Carnes", afirmó Etchevehere durante la recorrida por el frigorífico CIABER acompañado por el subsecretario de Control Comercial Agropecuario, Marcelo Rossi.