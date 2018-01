El directivo de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén indicó que "el 75% por ciento de los costos del sector están dados por el pago de mano de obra, donde el empleado no es de gran valor, no se gana fortuna en esta actividad: se están pagando sueldos promedios de $ 15 mil, algo que no es una barbaridad. En la actualidad la producción de pera se exporta un 70% y este año apenas llegaremos al 25% ya que tenemos costos muy altos y somos muy caros para el mundo".