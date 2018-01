En línea con la transparencia y el ordenamiento de la información comercial, Rosso comentó que ingresa y consulta SIGLeA (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina), pero no está de acuerdo con que el 28% del precio final llegue al productor. "A mí no me cierra ese número", indicó. Al referirse a la brecha de los precios, fue claro y contundente: "Sin duda ven los errores, pero a este Gobierno le cuesta corregirlos, creo que a todos, no quiero culpar a este porque no pudieron encontrar el camino para ordenar la lechería. Cuando haya ganancia que ganemos todos un poco y cuando haya pérdida que perdamos todos un poco. Es difícil, pero habría que buscar la forma. El consumidor no puede pagar en góndola 28% de impuestos".