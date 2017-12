Hasta ahí todo era un éxito, pero a Francisco le llamó mucho la atención la no participación de las mujeres. Es que en Sierra Leona, las mujeres están excluidas por temas culturales de muchas tareas que son de dominio exclusivo de los hombres, entre esas, el uso del machete. No poder usar el machete en Sierra Leona es como no poder tocar una computadora en nuestras latitudes. Solo hay que imaginar las limitaciones en oportunidades que esto origina.