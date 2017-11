En este sentido, los impulsores de la plataforma informan que "los agronegocios generan más de US$ 220.000 millones por año, como valor agregado, en nuestra región. Por su parte, la capacidad de ahorro de la clase media regional se estima en más de US$ 30.000 millones anuales". Además, consideran que la clase media urbana se encuentra excluida de participar en proyectos agropecuarios, ya sea porque no dispone de los montos mínimos de inversión o simplemente por desconocimiento de las oportunidades. Así es, como emprendedores familiarizados con las nuevas tendencias y tecnologías de la economía colaborativa, decidieron crear esta plataforma para dar respuesta a la necesidad insatisfecha de que la clase media pueda invertir en proyectos del campo. La visión del proyecto es: "un campo sin fronteras y al alcance de todos".