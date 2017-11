La herramienta tiene alcance a las ofertas no solo de Buenos Aires sino también de varias ciudades del interior. Cambios sin precedentes en los estilos de vida y patrones alimenticios, una mayor demanda de comida saludable y el deseo de los consumidores de conocer más sobre los alimentos que eligen, están provocando modificaciones en la industria alimentaria. Tal es así que investigadores y estudiantes de la Fundación UADE, desarrollaron la primera App colaborativa de Argentina que interpreta gráficamente las etiquetas de los alimentos envasados para saber cuán saludable es consumirlos. "Know your food" ayuda a interpretar la calidad nutricional de los alimentos a partir del código de barras del envase.