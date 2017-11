Por su parte, el especialista Guillermo March, en el libro Agricultura y Plaguicidas, argumenta que "el no uso de herbicidas en maíz, arroz, soja y trigo tiene mayor impacto relativo en la disminución de la producción que el no uso de los otros plaguicidas; mientras que el no uso de insecticidas y fungicidas tiene mayor impacto relativo que el no uso de herbicidas en algodón y maní".