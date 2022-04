Vídeo: A espetacular assistência chilena de Luis Díaz na vitória do Liverpool contra o Everton

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Everton - Anfield, Liverpool, Britain - April 24, 2022 Liverpool's Andrew Robertson celebrates scoring their first goal with Luis Diaz REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Luis Diaz mais uma vez desempenhou o papel principal com o Liverpool, desta vez, no clássico contra o Everton pela 34ª data da Premier League. O atacante da seleção colombiana deu uma assistência na vitória por 2 a 0 de “los vermelhos”, que mantém a diferença de um ponto com o Manchester City na luta pelo título.

Em desenvolvimento...