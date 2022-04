O pai 'aparecido' e a mãe que “esqueceram” o filho: detalhes da investigação do bebê morto na praia de Santa Marta

Um promotor especializado para crianças e adolescentes assumiu a investigação para esclarecer os eventos em que o menino de dois anos, Samuel Guerrero, morreu na área de Buritaca, na cidade de Santa Marta, em 4 de abril deste ano.

Embora as autoridades alegassem que a criança morreu por afogamento, ainda existem várias teorias que indicariam que a mãe de Samuel, Yenni Higuera, estaria envolvida na perda de vidas do bebê, já que só se sabia sobre a criança até que as pessoas vissem o corpo à beira-mar.

Por esse motivo, o promotor mencionado, juntamente com a Polícia Judiciária, realizou uma análise minuciosa dos vídeos de segurança, depoimentos e outros materiais probatórios para identificar como o menor chegou às águas da samaria onde, infelizmente, morreu.

Uma das incógnitas que mais intriga os pesquisadores é que Higuera, de 25 anos, só apareceu 15 dias após a confirmação da morte de Samuel. No entanto, a mulher não pôde dar uma versão oficial às autoridades, uma vez que se soube que ela está sendo mantida em uma clínica psiquiátrica por um problema de saúde mental de que sofre.

As dúvidas aumentaram depois que a polícia anunciou que o pai do bebê apareceu, identificado como Edwin Guerrero, 29 anos, que mora em Bogotá e viajou para a capital de Magdalena para reconhecer o corpo de seu filho e dar detalhes de como Samuel ficou pouco nos mares tão distantes da capital colombiana, onde ela supostamente morava.

No entanto, o fato de o pai da criança ter que ser localizado pela Polícia Nacional e pela Polícia de Crianças e Adolescentes também gerou insights nos investigadores, para que todas as versões sejam investigadas.

Vale ressaltar que os parentes da mãe da criança foram os primeiros a relatar que não tinham informações sobre Yenni Higuera e o filho Samuel há muito tempo. No entanto, uma vez que se soubesse da morte do menor, eles gostariam de evitar a imprensa e não teriam fornecido informações relacionadas ao caso.

Além disso, soube-se que alguns turistas viram um pequeno carro azul na praia e, quando se aproximaram, encontraram o bebê morto. Especificamente, os turistas encontraram os mais jovens no quilômetro 46 a caminho de Buritaca, um setor conhecido como Playa Bonita ou Playa Linda, na madrugada de segunda-feira, 4 de abril.

Outra informação analisada é que há um suposto vídeo de câmeras de segurança, detido pela polícia, no qual o menor pode ser visto nos braços de uma mulher, que se acredita ser sua mãe. Por sua vez, Edwin Guerrero disse às autoridades que não tinha notícias de sua ex-esposa e filho desde 1º de abril, quando não a encontrou em casa.

CONTINUE LENDO:

Eles querem que o limite máximo de velocidade nas cidades da Colômbia seja de 50 km/h.