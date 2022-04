Vídeo: uma criança e um adulto foram resgatados de um carro diante do aumento repentino de um riacho em Barranquilla

Minutos de angústia viveram em uma criança de sete anos e um adulto em Barranquilla (Atlántico) depois que o carro em que estavam se mobilizando ficou preso em uma das estradas da cidade, onde um riacho teve um aumento repentino devido às fortes chuvas que estão caindo no país.

Nas redes sociais, um vídeo se tornou viral em que observamos os momentos estressantes em que a criança é extraída com ajuda de várias pessoas que vieram ajudá-la.

De acordo com a estação RCN Radio, o acidente ocorreu exatamente na 85th Street entre as corridas 50th e 49C, no norte da capital atlântica, onde o veículo começava a ser arrastado pela força da água. Uma vez que eles saíram, o carro foi arrastado até colidir com mais carros que o impediram de avançar.

Enquanto estavam na Caracol Radio, eles entrevistaram Freddy Almanza, uma das pessoas que ajudou a tirar a criança do carro.

“Assim que vi que o carro estava chegando perto, a primeira coisa que fiz foi ir nessa direção e quando vi que uma criança estava no carro, decidi resgatá-lo, felizmente o veículo parou quando atingiu mais três veículos”, disse.

Depois de ajudar a criança, Almanza avisou o adulto que também estava no carro que era necessário que ele saísse porque o crescente poderia arrastá-lo também.

“Eu disse ao homem para sair do carro porque o riacho ainda podia levá-lo e o homem saiu do veículo”, disse ele àquela estação.

Diante da emergência, conforme noticiado na Rádio RCN, até os bombeiros chegaram ao local com uma máquina para ajudar na emergência.

“Recebemos a ligação da comunidade e chegamos, mas essas pessoas já estavam seguras por causa das manobras que a comunidade fazia. Estando na área, fizemos uma revisão para evitar outro caso de arrependimento e garantimos que as pessoas estivessem bem de saúde”, disse o capitão Jaime Pérez, comandante do Corpo de Bombeiros de Barranquilla, naquela estação de rádio.

O socorrista também disse que na terça-feira eles tiveram que atender a vários acidentes, incluindo a queda de um poste de eletricidade devido às chuvas que historicamente causam esse tipo de situação naquela cidade.

“Nossos bombeiros chegaram na área e junto com a equipe da empresa Air-e essa situação foi controlada, o que não deixou feridos. O chamado para a comunidade é proteger as telhas de suas casas nesta estação chuvosa em Barranquilla e no Atlântico”, concluiu o Capitão Pérez na Rádio RCN.







CONTINUE LENDO: