Universitario x Sporting Cristal: Dia, horário e canal de TV da partida para a Liga 1

Universitario x Sporting Cristal: a Liga 1 peruana anunciou o cronograma das próximas datas do Torneio Apertura e a data e hora da partida entre a praça creme e a equipe celestial eram conhecidas.

O duelo entre a equipe merengue e os 'cervejeiros' será o último entre os chamados três grandes da capital no primeiro campeonato do ano. O Alianza Lima já enfrentou os dois clubes com resultados opostos: uma vitória contra o 'U' e uma derrota para o Cristal.

QUANDO SERÁ O UNIVERSITARIO VS CRISTAL?

A partida do 15º dia do Apertura acontecerá no próximo sábado, 21 de maio, a partir das 19h (horário peruano).

ONDE O 'U' VS CRISTAL SERÁ JOGADO?

A equipe de creme e a equipe celestial serão medidas no estádio Monumental de Ate, casa do Universitario. A partida será transmitida no Gol Perú da Movistar Tv no sinal pago nos canais 14 e 714 HD.

Programación de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1

Com quatro jogos restantes para o próximo clássico da Liga 1, a equipe do merengue tem a reboque a derrota contra o Alianza Lima e a saída do segundo treinador até agora este ano.

Primeiro, o estrategista uruguaio Gregorio Pérez deixou o cargo em janeiro por motivos de saúde no início da temporada e sem disputar uma partida oficial após seu retorno ao clube em 2021. Mais tarde, Álvaro Gutiérrez foi demitido na última segunda-feira, 18 de abril.

Interinamente, o treinador Jorge Araújo será responsável pela primeira equipe do Universitario depois de assumir a reserva do plantel crema.

O estrategista provisório terá que virar a equipe e obter o maior número de pontos para acompanhar os primeiros lugares na classificação do Torneio Apertura.

No caminho e dependendo dos resultados, além da possível confirmação de um novo treinador pela administração, a equipe merengue com 'Coco' Araujo enfrentará Sport Boys, Atlético Grau, Alianza Atlético e Carlos Mannucci.

O caso do Sporting Cristal é mais complexo porque enfrentará dois torneios simultaneamente: a Liga 1 e a Copa Libertadores.

Os líderes de Roberto Mosquera se fortaleceram com a vitória por 6-4 contra o Deportivo Municipal e cortaram a sequência ruim de três partidas perdidas. Além disso, eles subiram para o oitavo lugar na tabela Apertura com 15 pontos.

A equipe celestial terá os jogos contra Cienciano, Talleres (Libertadores), Binacional, ADT, Universidad Católica (Copa) e Ayacucho FC.

