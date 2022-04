Por que admiramos Zelensky

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives for a meeting with Austrian Chancellor Karl Nehammer, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine April 9, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Por que admiramos Volodymyr Zelensky? A pergunta quase respondeu a si mesma.

Nós o admiramos porque, diante de condições desiguais, o presidente da Ucrânia se mantém firme. Porque prova a veracidade do ditado de que um homem com coragem faz a maioria. Porque mostra que honra e amor pela pátria são virtudes às quais renunciamos por nossa própria conta e risco. Porque ele entende o poder do exemplo pessoal e da presença física. Porque ele sabe como as palavras podem inspirar ações - dar-lhes forma e propósito - para que as ações possam, por sua vez, reivindicar o significado das palavras.

Admiramos Zelensky porque isso nos lembra o quão raros esses traços se tornaram entre nossos próprios políticos. Zelensky foi um ator que usou sua fama para se tornar um estadista. A política ocidental está cheia de pessoas que agem como estadistas para acabar se tornando celebridades. Zelensky se esforçou para contar aos ucranianos a dura verdade de que a guerra pode piorar e fazer com que os chamados benfeitores vejam que suas palavras são vazias e seu apoio é insuficiente. Nossos líderes se especializam principalmente em dizer às pessoas o que elas querem ouvir.

Admiramos Zelensky por quem e o que ele está enfrentando. Vladimir Putin não representa nem uma nação nem uma causa, apenas um ethos totalitário . O ditador russo defende a ideia de que a verdade existe para servir ao poder, e não o contrário, e que a política se dedica a fabricar propaganda para aqueles que a engolem e impor terror àqueles que não a engolem. Em última análise, o objetivo dessa ideia não é a mera aquisição de poder ou território. É a erradicação da consciência.

Admiramos Zelensky porque ele devolveu a ideia do mundo livre ao seu devido lugar . O mundo livre não é uma expressão cultural, como “o Ocidente”; ou um conceito de segurança, como a OTAN; ou uma descrição econômica, como “o mundo desenvolvido”. Pertencer ao mundo livre corresponde a qualquer país que subscreva a noção de que o poder do Estado existe antes de tudo para proteger os direitos do indivíduo . E a responsabilidade do mundo livre é ajudar e defender qualquer um de seus membros ameaçados por invasão e tirania. O mesmo que acontece com a Ucrânia, acontecerá com o resto de nós.

Admiramos Zelensky porque ele encarna dois grandes arquétipos judeus: Davi contra Golias e Moisés na frente do Faraó . Ele é o azarão astuto que, com habilidade e engenhosidade, compensa o que lhe falta em imprudência e força. E ele é o profeta que se rebela contra o declínio e a prisão de seu povo, e que decide conduzi-los através de julgamentos em direção a uma cultura política baseada na autodeterminação, liberdade e ética.

Admiramos Zelensky porque ele luta. A luta não deve ser uma virtude nas sociedades civilizadas que valorizam o diálogo, a diplomacia e o compromisso. Mas o mundo nem sempre é civilizado: há coisas pelas quais pessoas e nações civilizadas devem estar preparadas para lutar se não quiserem perecer. Zelensky e o povo ucraniano lembraram ao resto do mundo livre que uma herança liberal e democrática que seus cidadãos consideram garantida corre o risco de ser tomada como bem entenderem por seus inimigos.

Admiramos Zelensky porque ele desperta os melhores anjos da nossa natureza. Sua liderança fez de Joe Biden um presidente melhor, a Alemanha um país melhor, a OTAN uma aliança melhor. Ele tirou grande parte dos Estados Unidos do estupor isolacionista no qual estava caindo gradualmente. Isso forçou as classes políticas e comerciais da Europa a parar de olhar para o outro lado para a descida da Rússia ao fascismo . Lembre às sociedades livres que ainda pode haver um centro vital na política, pelo menos quando se trata de coisas importantes.

Admiramos Zelensky porque ele mantém um senso de proporção humana típico de um líder democraticamente eleito. Observe o contraste entre seus encontros públicos com jornalistas, membros do gabinete, líderes estrangeiros e cidadãos comuns, e as palhaçadas stalinistas da corte de Putin. Nos ornamentos ostensivos do poder russo, vemos a pequenez do homem que o empunha: a paranóia e a insegurança de um déspota que sabe que um dia terá que vender seu reino por um cavalo.

Admiramos Zelensky porque ele é um modelo do que um homem deve ser: impressionante sem ser imponente; autoconfiante sem ser vaidoso; inteligente sem fingir ser infalível; sincero ao invés de cínico; corajoso não porque ele não tem medo, mas porque ele se move para a frente com a consciência limpa . As crianças americanas, em particular, criadas com noções absurdas do que a masculinidade implica, devem seguir o exemplo.

Admiramos Zelensky porque ele continua esperançoso de que nossas próprias democracias conturbadas possam eleger líderes que possam inspirar, enobrecer e até mesmo nos salvar . Talvez possamos fazer isso quando a hora não for tão tarde quanto agora para o povo da Ucrânia e seu líder indomável.

(C) O jornal New York Times. -

