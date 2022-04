O que é Rosa Salary e como obtê-lo

O governador do Estado do México, Alfredo del Mazo Maza, continuou a entrega de cartões do programa de ajuda econômica para mulheres na pobreza: o Salário Rosa.

Na terça-feira, 19 de abril, Del Mazo Maza continuou com a entrega de cartões em Toluca por meio de um evento público, que foi interrompido pelo início da pandemia de COVID-19. Mas diante do declínio das infecções e hospitalizações, eles retomaram os eventos.

Del Mazo disse que estava muito animado para dar os cartões para mulheres em vários municípios do estado. O evento contou com a presença de cerca de mil mulheres e outras cinco mil remotamente que também receberiam o apoio. “Graças a você, as famílias estão progredindo e é por isso que nasceu o programa Pink Salary”, disse o governador.

As mulheres vieram dos municípios de Toluca, Atizapán, Capulhuac, Mexicaltzingo, Metepec, San Mateo Atenco, Texcaliacac, Tianguistenco, Ocoyoacac, Xalatlaco e Zinacantepec.

O Programa de Desenvolvimento Social de Famílias Fortes Salario Rosa, de acordo com seu site oficial, visa aumentar a renda econômica de mulheres de 18 a 59 anos que vivem na entidade mexicana que estão na pobreza.

Los eventos para entrega de las tarjetas de Salario Rosa se vieron interrumpidos por el COVID-19 (Foto: Twitter@EduardoFloMa1)

A concessão de transferências de renda também é para aqueles que estão envolvidos no trabalho doméstico e não recebem remuneração, bem como treinamento para o desenvolvimento humano, que, segundo o governador, servem para continuar estudando, para investir em um negócio e auto-empreendedorismo.

Também fornece apoio às mulheres no campo dos direitos humanos, em processos judiciais, em cuidados psicológicos que devem ser exigidos pelo titular. Bem como serviços públicos de saúde, assistência psicológica e social, e assistência para capacitá-lo a concluir sua educação básica.

Esse apoio financeiro consiste na entrega de 2.400 pesos bimestrais, concedidos a mulheres vulneráveis e membros do programa, que continuarão em vigor entre os programas concedidos pelo Estado do México.

Embora ele tenha indicado que o apoio é para o que os beneficiários gostariam, ele mencionou que ele é focado principalmente em questões de saúde, alimentação, despesas domésticas e questões de educação.

El apoyo es de 2 mil 400 pesos por un año cada dos meses (@alfredodelmazo)

Além disso, o governador afirmou que o programa não é uma entrega “única”, mas ao longo de um ano.

Quais são os requisitos para se candidatar?

-Verifique se o candidato vive em uma situação vulnerável, como; pobreza, pobreza extrema, poucos recursos e marginalização.

-Seja residente do Estado do México.

-Ter a idade permitida, ou seja, entre 18 e 59 anos.

-Ser dona de casa e não ter nenhum trabalho profissional.

-Não tenha renda de um emprego formal.

Las beneficiarias deben ser de 18 a 59 años (salario rosa Edomex)

Embora a chamada esteja encerrada, o processo pode ser online, por meio do portal de internet do Conselho Estadual de Mulheres e Previdência Social (CemyBS); ou através presencial na Secretaria de Mulheres e Previdência Social.

Nesse caso, o seguinte deve ser enviado:

-Identificação oficial válida.

-Comprovante de endereço não mais de três meses do Edomex.

-Chave de registro de população única (CURP)

-Carta de compromisso

-O formato de inscrição no programa

-Fornecer uma forma de manifestação de não recebimento de renda

Para o formulário presencial, uma consulta deverá ser agendada. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 9:00 às 18:00 e o endereço é na Av. General Felipe Ángeles esquina Quintana Roo, s/n, Colonia Villa Hogar, C.P 50170, Toluca, Estado do México.

Uma vez inscrita no programa, a beneficiária receberá seu cartão rosa, através do qual poderá verificar seu saldo e seus movimentos por telefone no número 800 276 93 5.

Para qualquer esclarecimento ou dúvida, as partes interessadas podem entrar em contato com a linha Rosa Wage for the Integral Development of the Family no número 722 915 56 23 ou 722 213 89 16, o Department of Disability Care 722 2 17 28 55 ramal 8101 ou podem enviar sua solicitação por e-mail dirmujercemybs@edomex.gob.mx.

CONTINUE LENDO: