Nunca mais um juiz abusa de suas funções contra mulheres e crianças

Fidel Gallegos Figueroa é juiz distrital de Oaxaca que tem competência federal para resolver questões. De acordo com o Código de Ética dos Juízes vinculado ao Judiciário Federal, nenhuma paixão pessoal deve influenciar as ações ou determinações que eles têm dentro de seus poderes. Muito menos é permitido que um funcionário use sua hierarquia em relação aos tribunais ou contatos locais para ter um impacto nas decisões que outros juízes tomam sobre um assunto em que estão envolvidos.

Seria uma pena confirmar que, como a sobrevivente da violência vicária e ex-parceira do juiz distrital, Luvia Altamirano, acusou, que há um membro do judiciário usando suas ferramentas elétricas para separar seu filho mais novo de sua mãe.

No contexto da pandemia do COVID-19, especificamente, em 19 de abril de 2020, Luvia sofreu agressões físicas e sexuais de seu então marido Fidel Gallegos Figueroa; no entanto, ela precisou da ajuda da polícia municipal para poder deixar a casa conjugal e escapar.

O segundo juiz distrital também é acusado de atos violentos contra a jovem Luvia Altamirano, que relatou ter experimentado um relacionamento tempestuoso com diferentes tipos de agressões. No entanto, hoje seu filho está em alto risco. Durante a pandemia, a criança foi separada da mãe e escondida sem poder vê-la nem uma vez. As disputas familiares perante os tribunais locais tiveram altos e baixos, entre os quais, por um lado, ela pôde ter observado visitas enquanto o pai pedia para retirar a autoridade parental de sua mãe e impedi-la de ver seu filho para sempre.

Luvia Altamirano ya expuso su caso al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/SCJN)

Há algumas semanas, Luvia Altamirano enviou uma carta ao ministro-chefe do Supremo Tribunal de Justiça, Arturo Zaldívar, solicitando sua intervenção. Espero que essas cartas possam chegar ao seu entendimento para revisar, através do Conselho do Judiciário, as ações do juiz Fidel Gallegos.

Como mãe sobrevivente da violência vicária, aquela em que os pais usam seus filhos como ferramenta para prejudicar, expressou sua preocupação de que tanto as autoridades locais, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça do Estado de Oaxaca e a Procuradoria-Geral da República; quanto as autoridades federais, Distrito e Tribunais Colegiados do Décimo Terceiro Circuito, contribuíram para o plano de separá-la de seu filho mais novo de 5 anos com truques legais, fatos falsos e com a intenção de manipular a justiça por uma questão de conveniência.

Se você chegou a esta parte do texto e pensa por que Luvia não promoveu um amparo, saiba que ela o fez. Você sabe quem pode ser responsável por sua decisão perante dois juízes de Oaxaca que estão em perigo em sua posição? Ninguém menos que Fidel Gallegos, Juiz do Segundo Distrito, como Juiz de Garantias. O mesmo Fidel Gallegos Figueroa que instou a juíza local Joana Vasconcelos Sánchez a tornar-se magistrada. O mesmo que legalizou o sequestro do filho mais novo de Luvia. Nenhuma vítima deve se sentir impotente diante desse tipo de evento, que embora excepcional ao universo dos requerentes de justiça, não pode pagar.

O filho de Luvia tinha 3 anos quando foi sequestrado. Em 12 de novembro de 2021, a juíza de família Joana Vasconcelos, com enganos e ameaças acusados por Luvia, separou-a fisicamente do filho pequeno, argumentando que, como o menino não queria ficar com o pai, uma psicóloga o impediria. O que realmente aconteceu é que a juíza Joanna mudou a custódia para custódia compartilhada, devolvendo ao pai da criança o direito de permanecer com ele e ajustando um procedimento para perda da autoridade parental contra Luvia, ponto em que ele está.

Não é apenas antiético que um juiz use seu cargo para definir assuntos pessoais nos quais é necessário que um terceiro fora da situação faça as determinações. Também é ilegal e imoral que o aparato de justiça deixe de ser eficiente porque encontra uma relação assimétrica, onde a perspectiva de gênero se torna inexistente por estar diante de um partido com maior poder econômico e político. É por isso que considero essencial afirmar os princípios da ética no judiciário e implementar o imperativo de justiça que o presidente Andrés Manuel López Obrador promoveu: “Fora da lei, nada; acima da lei, ninguém”.

La violencia vicaria es aquella en la que los padres utilizan a los hijos como herramienta para dañar (Europa Press) Europa Press

Não pode haver juízes com o privilégio de ajustar a lei ao seu tamanho, desde que haja injustiças, violência vicária, crianças e mulheres sofrendo impunidade. O pequeno fará aniversário em 31 de agosto e, para o bem de todos, espero que ele possa comemorar livremente com sua cuidadora ao longo da vida: sua mãe.

Já falamos sobre “Violência Vicária”, é a violência exercida sobre as crianças com o único objetivo de causar dor à mãe, é a expressão mais cruel da violência de gênero “se um homem te mata, você não está mais lá para sofrer, mas sobrevivendo à explosão de filhas e filhos é extremamente doloroso, cruel e desumano”.

A violência vicária tem a cumplicidade de uma sociedade que questiona continuamente as mulheres, que questiona suas palavras e sua maternidade, mas a sociedade não é a única cúmplice dessa violência, assim como o sistema que permitiu que as mulheres exerçam violência institucional com o consentimento das autoridades. Um dos exemplos dessa violência é Elisa Celis, cofundadora da Frente Nacional Contra a Violência Vicária e representante do estado de Jalisco, um dos estados com maior índice de corrupção do país. Sua vida foi julgada por mais de dois anos e 8 meses, quando o pai de seus filhos não os devolve para suas casas depois para passar o período de férias de verão de 2019, em conformidade com um acordo assinado e ratificado por um juiz de família no estado de Jalisco, onde ela originalmente tinha a custódia de seus dois filhos, em vez de devolver os filhos conforme acordado nesse acordo, ela a notifica de que em outro tribunal de família havia concedido a guarda provisória dos menores aos pais em apenas três dias e sem apresentar uma única prova por estar de férias, como confessado pelo próprio pai. Elisa recupera a custódia de seus dois filhos em apenas 5 semanas em um tribunal colegiado que ordena o retorno de menores em 48 horas desde setembro de 2019.

Não só Elisa Celis não recuperou seus menores, mas até o momento ela teve que enfrentar a violência institucional que foi irracionalmente cometida contra ela, ela já litigou mais de 40 casos no judiciário federal e mais de 16 no judiciário estadual, sua vida foi processada, enfrentei criminais processos contra ela graças a inúmeras denúncias falsas de seu ex-parceiro, ele foi falsamente acusado de violência, drogar seu próprio filho, quebra de confiança, ameaças, fraude entre muitas outras queixas, sob o abrigo e conluio absoluto das autoridades com o único propósito de desistir legal procedimentos e renunciando à custódia de seus dois filhos, onde até o momento ela ganhou mais de 23 execuções em favor de Elisa em vários tribunais colegiados que ratificam sua custódia e o retorno imediato de seus menores.

Atualmente, eles estão realizando a restituição de seus menores em conformidade com três amparos que devem devolver menores dentro de 48 horas. Além disso, juízes de jurisdição comum e federal continuam a ser permissivos ao pai sequestrador nos já seis processos para tentar devolver seus filhos nas últimas semanas, onde o pai não cumpriu o que foi ordenado, apesar do fato de que vários tribunais colegiados determinaram que há responsabilidade e possível punição criminal e patrimonial para os juízes que não cumpriram a suspensão definitiva ordenando o retorno de menores a Elisa Celis nesses dois anos e oito meses.

A cumplicidade entre as autoridades e o pai sequestrador tem sido uma constante nos processos de Elisa Celis, onde a desigualdade econômica das partes neste litígio tem sido avassaladora para que os menores continuem aos cuidados do pai sequestrador com o abrigo dos mesmos juízes, o pai dos menores é herdeiro de uma das casas de tequila mais famosas do mundo, onde seu poder econômico tem sido um elemento-chave para garantir que em um sistema de justiça fracassado e notoriamente sexista a violência institucional seja agora exercida com todo o rigor da lei.

