Ministério da Saúde busca prêmio do sistema de saúde a ser pago com base nos resultados

Em 19 de abril, o Ministério da Saúde socializou a proposta de uma nova metodologia para definir a Unidade de Pagamento de Capitação (UPC), que é o prêmio que o sistema de saúde reconhece à EPS para segurar cada membro.

A vice-ministra da Proteção Social, María Andrea Godoy Casadiego, indicou em um fórum desenvolvido com o setor da saúde que esta é uma metodologia que tem sido trabalhada com sociedades científicas, bem como com a academia.

“O objetivo é colocar na agenda e na mesa de discussão que precisamos avançar de outra forma de reconhecer e pagar pelos serviços”. Para Godoy, essa proposta deve vir do governo nacional, então ele explicou que isso é aliado a outra série de medidas que já foram implementadas.

Deve-se ter em mente que este trabalho foi feito com base nas diferentes experiências dos atores do sistema, que já somam 30 anos de conhecimento acumulado e nos permitem conhecer hoje qual é o caminho da saúde dos colombianos.

“Isso nada mais é do que ter resultados de saúde para acesso efetivo ao serviço”, disse.

Por sua vez, Marcela Brun Vergara, diretora do Regulamento de Benefícios, Custos e Taxas, apresentou as novas aproximações no cálculo da Unidade de Pagamento de Capitação. Para isso, ele explicou os aspectos que serão levados em consideração nesse objetivo, como condições de saúde, incentivos e resultados de saúde.

A este respeito, com vista à implementação em junho próximo, o funcionário apresentou a proposta de gerenciar um UPC por condições de saúde. “Estamos a pensar num UPC que inclua duas ferramentas para abordar dois objetivos que andam de mãos dadas: uma ferramenta ex-ante e uma ex-post, que permite uma melhor definição da distribuição da gestão de risco, ao mesmo tempo que incentiva a detecção precoce, o início oportuno do tratamento e, portanto, a não progressão da doença”, ele disse.

Ele acrescentou que a proposta está alinhada com incentivos que dão conta dos resultados de saúde que são desejados como país. “Temos investido nos últimos 30 anos em ter um UPC cada vez melhor, um prêmio que reconhece os cuidados de saúde necessários”.

Nesse sentido, o objetivo da metodologia proposta é identificar os comportamentos epidemiológicos da população, bem como tratamentos eficazes para o controle da doença e, assim, ter uma UPC que se concentre nos resultados, ou seja, colocar os recursos no lugar certo.

“Para isso, propusemos um caminho que inclui um conjunto de fases que nos permitirão alcançar o objetivo final. Primeiro, saber qual é o conjunto de patologias que estão nos causando preocupação não apenas do ponto de vista estatístico, mas também do ponto de vista da saúde”, disse Brun.

Em segundo lugar, “poder definir o conjunto de códigos diagnósticos associados a essas patologias”, completou o diretor, esclarecendo que esse seria um bom ajustador da condição de saúde ou doença.

Na terceira ordem está a proposta de criar cestas de serviços para que o atendimento ideal possa ser encontrado, “ou o que consideramos ser o padrão ideal para manter um paciente bem tratado e controlado”.

Para o Ministério da Saúde, essa proposta é importante para saber qual valor deve ser distribuído e que também gera incentivos, que é o que, nas palavras de Brun, “selará a estratégia, porque nos permitirá conectar os recursos que fornecemos às seguradoras para o gerenciamento dos pacientes de maior custo , e depois com o mecanismo de incentivos, para verificar se estamos cumprindo a meta, se os resultados foram alcançados nos pacientes”.

